Леонченко: «Локомотив» — самая молодая команда РПЛ, мы не боимся рисковать

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко заявил, что железнодорожники ощущают себя самой молодой командой в Российской Премьер-Лиге.

«Локомотив» — это клуб с очень богатой историей и традицией. Мы ощущаем себя молодой командой. По прошедшему сезону мы самая молодая команда РПЛ. У нас много доморощенных воспитанников. Мы не боимся рисковать и хотим играть в футбол», — передаёт слова Леонченко корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, сезон-2024/2025 чемпионата России по футболу стартует 20 июля. 1-й тур пройдёт с 20 по 21 июля, заключительный — 24 мая 2025 года. Действующим победителем Российской Премьер-Лиги является санкт-петербургский «Зенита». Сине-бело-голубые выиграли шесть подряд чемпионских титулов.