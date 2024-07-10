В «Локомотиве» ответили, может ли «РЖД Арена» сменить своё название

Генеральный директор московского «Локомотива» Владимир Леонченко и президент букмекерской компании BetBoom Константин Макаров высказались о возможном переименовании стадиона «РЖД Арена». Сегодня, 10 июля, «Локомотив» и BetBoom подписали соглашение о сотрудничестве.

— Есть ли опция, что стадион «Локомотив» будет называться BetBoom Ареной?

Президент BetBoom Константин Макаров:

— По ходу сотрудничества многое может быть. Будут сюрпризы, — передаёт слова Макарова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Леонченко:

— Стадион у нас называется «РЖД Арена». РЖД постоянно поддерживает клуб, и уникальность истории заключается в том, что сохраняется связь между «Локомотивом» и РЖД, — передаёт слова Леонченко корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.