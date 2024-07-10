«Локомотив» объявил стартовый состав на контрольный матч с «Партизаном»

В контрольном матче встретятся российский «Локомотив» и сербский «Партизан». Команды будут играть на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Начало встречи — в 15:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовый состав «Локомотива»: Митрюшкин, Фассон, Ньямси, Ненахов, Баринов, Раков, Батраков, Тикнизян, Сильянов, Пиняев, Воробьёв.

«Локомотив» завершил сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда Михаила Галактионова набрала 53 очка за 30 матчей. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», заработав 57 очков. «Партизан» занял второе место в чемпионате Сербии сезона-2023/2024, победителем стала «Црвена Звезда».