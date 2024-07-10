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Сергей Юран: Ямаль должен вырасти в мегазвезду

Сергей Юран: Ямаль должен вырасти в мегазвезду
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Российский тренер Сергей Юран высказался о нападающем сборной Испании Ламиле Ямале.

«Ямалю 16 лет, хотя на него посмотришь (смеётся)… Такая физиология, раньше взрослеет. Пацан — молодец. В игре с Францией его покусывали, где-то психологически давили, но Ямаль спокоен и уверен. Если не будет травм, парень должен вырасти в мегазвезду», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, проиграв в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.

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