ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нидерланды — Англия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» продлил контракт с полузащитницей Семёновой

«Зенит» продлил контракт с полузащитницей Семёновой
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитница Елизавета Семёнова продлила контракт с санкт-петербургским «Зенитом». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«В марте 2022 года присоединилась к женской команде «Зенит». Вместе с сине-бело-голубыми футболистка дважды завоевала чемпионство России (2022, 2023) и стала обладательницей Суперкубка (2023).

Сине-бело-голубые поздравляют Елизавету с новым соглашением, желают удачи на футбольном поле и новых трофеев в составе «Зенита», — написано в заявлении клуба.

«Эмоции самые положительные. Очень рада, что продлила контракт с «Зенитом». Мне очень нравится наш коллектив, я люблю всех девчонок. Хочу приносить пользу команде и прилагать все усилия, чтобы завоёвывать трофеи.

Думаю, за время, проведённое в Петербурге, я улучшила некоторые моменты в своей игре и немного повзрослела. Надеюсь, что я и дальше продолжу развиваться в составе «Зенита», — сказала Семёнова.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android