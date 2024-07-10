«Зенит» продлил контракт с полузащитницей Семёновой

Полузащитница Елизавета Семёнова продлила контракт с санкт-петербургским «Зенитом». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«В марте 2022 года присоединилась к женской команде «Зенит». Вместе с сине-бело-голубыми футболистка дважды завоевала чемпионство России (2022, 2023) и стала обладательницей Суперкубка (2023).

Сине-бело-голубые поздравляют Елизавету с новым соглашением, желают удачи на футбольном поле и новых трофеев в составе «Зенита», — написано в заявлении клуба.

«Эмоции самые положительные. Очень рада, что продлила контракт с «Зенитом». Мне очень нравится наш коллектив, я люблю всех девчонок. Хочу приносить пользу команде и прилагать все усилия, чтобы завоёвывать трофеи.

Думаю, за время, проведённое в Петербурге, я улучшила некоторые моменты в своей игре и немного повзрослела. Надеюсь, что я и дальше продолжу развиваться в составе «Зенита», — сказала Семёнова.