Самедов назвал причины провала Мбаппе на Евро-2024

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов раскритиковал нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе за неудачное выступление на Евро-2024. Самедов попытался найти причины провала главной звезды французской национальной команды.

«Понятно, что Мбаппе — суперзвёздный игрок. Конечно, от него ждали больше результативных действий на Евро. Но исполнительское мастерство было не на уровне. Но такое бывает. Может, давление было, уверенности не хватало. Но от Мбаппе стоило ожидать большего в заключительной части, где он должен быть решать. Как вчера в матче с Испанией у него был момент. В другой бы ситуации решил. Но, видимо, что-то помешало», — приводит слова Самедова «Спорт день за днём».

Напомним, в полуфинале Евро-2024 французы проиграли сборной Испании со счётом 1:2. На девятой минуте встречи счёт открыл нападающий сборной Франции Рандаль Коло Муани. На 21-й минуте равенство восстановил 16-летний крайний нападающий «Фурия Роха» Ламин Ямаль. На 25-й минуте полузащитник Даниэль Ольмо вывел испанскую национальную команду вперёд.