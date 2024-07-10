Сенников: Миранчук в отличной форме, ему рановато ехать в МЛС

Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о возможном переходе российского хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука в американскую «Атланту Юнайтед».

«Нельзя сравнивать Серию А и МЛС. По уровню итальянский чемпионат гораздо выше. Если Алексей просто хочет пожить в Америке, то да.

Поиграть там? То ещё рановато. Туда надо после 30 лет уезжать — карьеру заканчивать. Был бы ещё повод. По прошлому сезону Миранчук прибавил, выиграл Лигу Европы. Алексей в отличной форме. Не то время для перехода, не стоит торопиться уходить из «Аталанты», — приводит слова Сенникова Legalbet.

Ранее «Чемпионату» стало известно, что «Атланта» предложила «Аталанте» € 10 млн за переход российского полузащитника Алексея Миранчука. Самому российскому футболисту американский клуб предлагает четырёхлетний контракт с зарплатой около € 3 млн. В МЛС действует налог на заработную плату в размере 50%.

В минувшем сезоне Миранчук принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и 12 результативными передачами. В общей сложности полузащитник провёл на поле 1851 минуту. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.