Главный тренер «Локомотива» Галактионов высказался о матче с «Партизаном»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал результат товарищеского матча с белградским «Партизаном» (1:1).

«Отрезками «Локомотив» был достаточно неплох в матче с «Партизаном». Когда двигали мяч, когда были сбалансированы. Но были и моменты, которые не устраивают, мы их проговорим. Много потерь, от этого складывается характер матча и инициатива игры. Нужно быть более сбалансированными.

«Партизан» — хорошая команда. Ребята быстро работают с мячом, есть хорошие исполнители. Понятно, может, нет такой свежести, но это достаточно неплохая команда», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

«Локомотив» завершил сезон-2023/2024 чемпионата России на четвёртой строчке в турнирной таблице. Команда Михаила Галактионова набрала 53 очка за 30 матчей. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит» (57).