Сын Лилиана Тюрама Кефрен стал игроком «Ювентуса»

23-летний полузащитник Кефрен Тюрам-Юльен перешёл в «Ювентус», сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте. Игрок выступал за «Ниццу» во французской Лиге 1.

Туринский клуб подписал контракт с сыном легенды команды на пять лет.

Тюрам выступал за «Ниццу» с 2019 года. В минувшем сезоне полузащитник провёл за французов 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

Отец игрока Лилиан Тюрам выступал за «Ювентус» с 2001 по 2006 год и сыграл за клуб 144 матча. Брат футболиста Маркус играет за соперника клуба — «Интер». В прошедшем сезоне он стал чемпионом Италии в составе команды, проведя за клуб 46 матчей, забив 15 голов и отметившись 14 результативными передачами.