Иммобиле близок к переходу из «Лацио» в «Бешикташ» — Фабрицио Романо

Турецкий «Бешикташ» близок к завершению перехода нападающего «Лацио» Чиро Иммобиле. Об этом информирует журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По сообщению источника, 34-летний экс-форвард сборной Италии уже согласовал двухлетний контракт с «Бешикташем».

Ранее президент «Лацио» Клаудио Лотито опроверг информацию о предложении от «Бешикташа» по Иммобиле.

В минувшем сезоне Чиро Иммобиле принял участие в 43 матчах «Лацио» во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.