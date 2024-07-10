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«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» могут устроить обмен игроками

«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» могут устроить обмен игроками
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Английский «Манчестер Юнайтед» и итальянский «Ювентус» могут произвести обмен игроками: из стана туринцев перейдёт левый вингер Федерико Кьеза, а в обратном направлении отправится нападающий «красных дьяволов» Джейдон Санчо. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

На данный момент у «Ювентуса» нет чёткой стратегии относительно будущего Кьезы в клубе, однако сообщается, что вариант с обменом на Санчо рассматривается «старой синьорой».

Напомним, в минувшем сезоне 26-летний Кьеза принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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