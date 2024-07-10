«Рома» объявила о трансфере полузащитника Энцо Ле Фе из «Ренна»

Центральный полузащитник «Ренна» Энцо Ле Фе стал игроком итальянской «Ромы», сообщает официальный сайт жёлто-красных. Подробности контракта с французским футболистом не раскрываются.

Ранее сообщалось, что трансфер Энцо Ле Фе обойдётся «Роме» в € 23 млн.

24-летний Энцо Ле Фе выступает за «Ренн» с лета 2023 года, когда он перешёл из «Лорьяна» за € 20 млн. В минувшем сезоне центральный полузащитник провёл за «Ренн» 35 матчей во всех соревнованиях, отметившись пятью голевыми передачами. Контракт Ле Фе с французским клубом рассчитан до лета 2028 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается немецким интернет-порталом Transfermarkt в € 18 млн.

Напомним, по итогам минувшего сезона итальянской Серии А «Рома» набрала 63 очка и заняла шестое место.