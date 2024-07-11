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Сборная Англии вышла в финал на втором Евро подряд

Сборная Англии вышла в финал на втором чемпионате Европы подряд, победив в 1/2 финала Евро-2024 национальную команду Нидерландов со счётом 2:1.

На прошлом континентальном первенстве англичане попали в финал, одержав победу над Данией. Сборная Англии проиграла национальной команде Италии в серии пенальти (1:1, 5:3 пен.).

На седьмой минуте открыл счёт в матче полузащитник сборной Нидерландов Хави Симонс, пробив из-за пределов штрафной площади соперника в дальнюю девятку. На 18-й минуте нападающий сборной Англии Гарри Кейн сравнял счёт, реализовав 11-метровый удар, назначенный за фол защитника Нидерландов Дензела Думфриса.

На 22-й минуте полузащитник сборной Англии Фил Фоден бил по пустым воротам, однако нидерландский защитник Дензел Думфрис вынес мяч с линии ворот. На 79-й минуте Букайо Сака вывел англичан вперёд, однако взятие ворот не было засчитано из-за офсайда у Кайла Уолкера. На 90-й минуте победу англичанам принёс точный удар нападающего Олли Уоткинса.

Трансляция матча Нидерланды — Англия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.