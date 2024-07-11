Стало известно имя MVP полуфинала Копы-2024 между Уругваем и Колумбией

Сегодня, 11 июля, сборная Колумбии обыграла сборную Уругвая в полуфинале Кубка Америки – 2024. Встреча на стадионе «Банк оф Америка» завершилась со счётом 1:0.

MVP матча был признан колумбийский полузащитник Хамес Родригес. На его счету одна голевая передача. Всего же на турнире 32-летний футболист набрал 1+5 по системе гол+пас в 4 играх.

В финале сборная Колумбии сыграет со сборной Аргентины. Матч между командами пройдёт 15 июля в 3:00 мск.

Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины, которая в финале 2021 года обыграла сборную Бразилии со счётом 1:0. Самыми титулованными командами являются Аргентина и Уругвай, у сборных по 15 выигранных трофеев Кубка Америки.