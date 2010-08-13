Кака: теперь мне надлежит вооружиться терпением

Футболист мадридского «Реала» Кака заявил в интервью испанской газете Marca, что после травмы находится в нормальном психологическом состоянии. Игрок сборной Бразилии настроен на философский лад и говорит, что в любой ситуации необходимо находить что-то положительное.

«Я чувствую себя очень хорошо. Прошла уже неделя, и я начал работать над тем, чтобы восстановиться как можно раньше. Кроме того, стараюсь найти в негативном что-то положительное, ведь ничего иного и не остаётся. Мне теперь надлежит вооружиться терпением. В таких ситуациях всегда надо сохранять хладнокровие и присутствие духа, хотя это и нелёгкая задача», — сказал Кака.