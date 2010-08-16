Форлан: уверен, "Атлетико" сможет победить "Интер"

Лучший игрок чемпионата мира — 2010 форвард «Атлетико» Диего Форлан считает, что его команде по силам обыграть «Интер» в матче за Суперкубок Европы.

«Интер» — великая команда, игра которой хорошо организована. В составе нерадзурри выступает большое количество футболистов мирового класса. Но мы противопоставим им свою старательность и, уверен, сможем одержать победу. Мы все очень хотим выиграть первый трофей в сезоне", — приводит слова Форлана Football Italia.