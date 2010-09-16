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Раньери: "Рома" проявила робость

Раньери: "Рома" проявила робость
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Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери признал, что одной из причин поражения от «Баварии» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов стала пассивность его подопечных.

«В прошлом сезоне мы были больше нацелены на атаку. Сегодня мы в основном ждали активных действий от „Баварии“, а сами были пассивны. Возможно, причина в том, что на прошлой неделе команда пропустила пять мячей и встреча с вице-чемпионами Европы стала ещё одним нервным потрясением. По сравнению с матчем против „Кальяри“ мы сделали шаг вперёд, но тем не менее команда всё ещё не смогла избавиться от робости», — цитирует Раньери Football Italia.

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Новости. Футбол
  • 3 сентября 2026
  • 09:04