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Второй гол Черышева в сезоне — в видеообзоре матча «Валенсия» — «Вильярреал»
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Квальярелла — о рекорде: от одного упоминания Батистуты у меня мурашки по коже
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02:44
Арнаутович продлил контракт с «Вест Хэмом»
01:59
СМИ: Мората сегодня пройдёт медосмотр в «Атлетико»
00:48
«Спартак» поздравил Глушакова с 32-летием и пожелал ему ярких побед с клубом
00:37
Гол Черышева помог «Валенсии» разгромить «Вильярреал»
00:30
«Милан» и «Наполи» не выявили победителя в матче Серии А
00:17
«Зенит» вновь интересуется Баделем
00:09
Озбилиз: когда играл в России, за мной следили скауты «Манчестер Юнайтед»
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«Монако» потерпел поражение в первом матче после возвращения Жардима
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Хадсон-Одои подал официальный запрос на трансфер в «Баварию»
23:07
Фанаты «Атлетико» во время матча скандировали кричалки против трансфера Мораты
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15:30
Ан. Миранчук: со Смоловым даже сейчас остаётся недопонимание
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17:29
Тухель: переход Паредеса из «Зенита» в «ПСЖ» должен быть оформлен в выходные
16:19
Гендиректор «Балтики»: «Спартак» хочет, чтобы Давыдов перешёл на наше содержание
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10:14
Карпин: в матче с «Локомотивом» Р. Ерёменко показал то, чего мы от него ждём
13:19
Айртон: в Бразилии уже знают о нашем сходстве с Зобниным
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ФК Сатурн - ФК Москва
ФК Сатурн - ФК Москва
1 октября 2007, 03:07
Футбол
/
РФПЛ
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Новости. Футбол
27 января 2019
02:44
Арнаутович продлил контракт с «Вест Хэмом»
02:22
Второй гол Черышева в сезоне — в видеообзоре матча «Валенсия» — «Вильярреал»
Видео
01:59
СМИ: Мората сегодня пройдёт медосмотр в «Атлетико»
01:34
Квальярелла — о рекорде: от одного упоминания Батистуты у меня мурашки по коже
01:00
«Спортинг» завоевал Кубок лиги, вырвав победу у «Порту» в серии пенальти
00:55
«Вест Хэм» вылетел из Кубка Англии, проиграв «Уимблдону»
00:48
«Спартак» поздравил Глушакова с 32-летием и пожелал ему ярких побед с клубом
00:37
Гол Черышева помог «Валенсии» разгромить «Вильярреал»
00:30
«Милан» и «Наполи» не выявили победителя в матче Серии А
00:18
Озбилиз: в России приходилось изображать животных, чтобы объясниться в ресторане
00:17
«Зенит» вновь интересуется Баделем
00:09
Озбилиз: когда играл в России, за мной следили скауты «Манчестер Юнайтед»
00:02
«Ницца» обыграла «Ним», «Страсбург» оказался сильнее «Бордо»
26 января 2019
23:49
«Монако» потерпел поражение в первом матче после возвращения Жардима
23:37
Хадсон-Одои подал официальный запрос на трансфер в «Баварию»
23:34
Тухель: верю, что «ПСЖ» справится без Неймара и Верратти
23:27
Форвард «Сельты» Гомес близок к переходу в «Вест Хэм» за € 50 млн
23:12
«Ахмат» вырвал ничью, проигрывая в товарищеском матче с «Краковией» — 0:3
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Фанаты «Атлетико» во время матча скандировали кричалки против трансфера Мораты
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