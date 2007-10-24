Белоус: Барриентоса ждёт либо Сибирь, либо дубль

Генеральный директор ФК «Москва» Юрий Белоус, посетивший заседание КДК, в интервью корреспонденту «Чемпионат.ру» Михаилу Тяпкову рассказал о том, что члены КДК рекомендовали донести до футболистов мысль о том, что финальные игры чемпионата должны пройти в корректном стиле и без нагнетания страстей.

«Хвалить я их не буду уж точно, — поделился ближайшими планами Белоус. — Команда будет вызвана на ковёр и с ней будет проведён серьёзный разговор на тему излишней эмоциональности на поле».

На вопрос о том, будет ли досрочно отпущен в отпуск в связи с дисквалификацией Пабло Барриентос, Белоус ответил, что он «отправится либо по этапу в Сибирь, либо будет играть за дубль».