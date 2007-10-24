Белоус: Барриентоса ждёт либо Сибирь, либо дубль
Поделиться
Генеральный директор ФК «Москва» Юрий Белоус, посетивший заседание КДК, в интервью корреспонденту «Чемпионат.ру» Михаилу Тяпкову рассказал о том, что члены КДК рекомендовали донести до футболистов мысль о том, что финальные игры чемпионата должны пройти в корректном стиле и без нагнетания страстей.
«Хвалить я их не буду уж точно, — поделился ближайшими планами Белоус. — Команда будет вызвана на ковёр и с ней будет проведён серьёзный разговор на тему излишней эмоциональности на поле».
На вопрос о том, будет ли досрочно отпущен в отпуск в связи с дисквалификацией Пабло Барриентос, Белоус ответил, что он «отправится либо по этапу в Сибирь, либо будет играть за дубль».
Комментарии
- 8 августа 2026
-
00:16
-
00:06
-
00:03
- 7 августа 2026
-
23:56
-
23:53
-
23:51
-
23:47
-
23:35
-
23:35
-
23:32
-
23:21
-
23:07
-
22:59
-
22:53
-
22:52
-
22:47
-
22:31
-
22:23
-
22:22
-
22:00
-
21:58
-
21:51
-
21:40
-
21:40
-
21:28
-
21:27
-
21:15
-
21:05
-
20:59
-
20:58
-
20:51
-
20:44
-
20:35
-
20:34
-
20:22