Баллак вновь может выбыть из строя на неопределенное время

Полузащитник леверкузенского «Байера» Михаэль Баллак может вновь на неопределённое время выбыть из строя, сообщает Bild.

Дело в том, что футболист имеет проблемы с прооперированным в сентябре левым коленом. Ещё в пятницу он нормально тренировался, а в субботу рвался в бой в матче 22-го тура национального первенства с «Айнтрахтом». Тем не менее наставник команды Юпп Хайнкес предпочёл не выставлять игрока на поле.

Но в воскресенье Баллак начал жаловаться на дискомфорт в левом колене. Обследование выявило, что колено раздражено, в результате чего игрок может лишиться возможности работать на тренировках в общей группе.

«Баллак в воскресенье пожаловался на дискомфорт в прооперированном левом колене. Думаю, что это результат нагрузок на тренировках», — сказал Хайнкес.