Баллак вновь может выбыть из строя на неопределенное время

Полузащитник леверкузенского «Байера» Михаэль Баллак может вновь на неопределённое время выбыть из строя, сообщает Bild.
Дело в том, что футболист имеет проблемы с прооперированным в сентябре левым коленом. Ещё в пятницу он нормально тренировался, а в субботу рвался в бой в матче 22-го тура национального первенства с «Айнтрахтом». Тем не менее наставник команды Юпп Хайнкес предпочёл не выставлять игрока на поле.
Но в воскресенье Баллак начал жаловаться на дискомфорт в левом колене. Обследование выявило, что колено раздражено, в результате чего игрок может лишиться возможности работать на тренировках в общей группе.
«Баллак в воскресенье пожаловался на дискомфорт в прооперированном левом колене. Думаю, что это результат нагрузок на тренировках», — сказал Хайнкес.
- 28 августа 2022
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