Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Баллак вновь может выбыть из строя на неопределенное время

Баллак вновь может выбыть из строя на неопределенное время
Комментарии

Полузащитник леверкузенского «Байера» Михаэль Баллак может вновь на неопределённое время выбыть из строя, сообщает Bild.

Дело в том, что футболист имеет проблемы с прооперированным в сентябре левым коленом. Ещё в пятницу он нормально тренировался, а в субботу рвался в бой в матче 22-го тура национального первенства с «Айнтрахтом». Тем не менее наставник команды Юпп Хайнкес предпочёл не выставлять игрока на поле.

Но в воскресенье Баллак начал жаловаться на дискомфорт в левом колене. Обследование выявило, что колено раздражено, в результате чего игрок может лишиться возможности работать на тренировках в общей группе.

«Баллак в воскресенье пожаловался на дискомфорт в прооперированном левом колене. Думаю, что это результат нагрузок на тренировках», — сказал Хайнкес.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022