Леонардо: поражение от "Ювентуса" ничего не меняет
Главный тренер «Интера» Леонардо оценил итоги матча с «Ювентусом», а также заявил, что поражение со счётом 0:1 не меняет турнирные задачи его команды.
«В первом тайме нам не удавалось угрожать воротам соперника. „Ювентус“ оставался сплочённым, и было нелегко найти бреши в обороне соперника. После перерыва мы сыграли лучше и много атаковали, но соперник сыграл надёжно в обороне. Я ожидал подобную игру от „Юве“, так как эта команда прибавляет. Честно говоря, это поражение ничего не меняет. Уже в среду у нас будет шанс исправить ситуацию в матче с „Фиорентиной“, — цитирует Леонардо Football Italia.
- 10 декабря 2019
-
11:38
-
11:25
-
11:17
-
11:15
-
11:03
-
11:00
-
10:38
-
10:21
-
10:07
-
09:50
-
09:43
-
09:23
-
09:22
-
08:44
-
08:35
-
08:30
-
07:57
-
07:44
-
07:28
-
04:45
-
04:24
-
03:30
-
03:13
-
02:51
-
02:08
-
01:30
-
00:57
-
00:54
-
00:47
-
00:47
-
00:44
-
00:29
-
00:23
- 9 декабря 2019
-
23:59
-
23:53
Партнерский контент