Леонардо: поражение от "Ювентуса" ничего не меняет

Главный тренер «Интера» Леонардо оценил итоги матча с «Ювентусом», а также заявил, что поражение со счётом 0:1 не меняет турнирные задачи его команды.

«В первом тайме нам не удавалось угрожать воротам соперника. „Ювентус“ оставался сплочённым, и было нелегко найти бреши в обороне соперника. После перерыва мы сыграли лучше и много атаковали, но соперник сыграл надёжно в обороне. Я ожидал подобную игру от „Юве“, так как эта команда прибавляет. Честно говоря, это поражение ничего не меняет. Уже в среду у нас будет шанс исправить ситуацию в матче с „Фиорентиной“, — цитирует Леонардо Football Italia.