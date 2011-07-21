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Кармона: сборная Перу вновь пострадала от судейства

Кармона: сборная Перу вновь пострадала от судейства
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Футболисты сборной Перу после полуфинального матча Кубка Америки с национальной командой Уругвая признали, что победа «селесте» была справедливой, сообщает Marca.

Тем не менее некоторые из них считают, что боливийский арбитр Рауль Ороско допустил грубые ошибки. Защитник перуанцев Джанкарло Кармона сказал об этом следующее: «Победа уругвайцев была справедливой, однако мы продолжаем быть жертвами судейства. Ороско, например, должен был на 64 минуте удалить защитника уругвайцев Диего Лугано. Тем не менее должен отметить, что у нас чудесная команда. Никто не ожидал, что мы окажемся в полуфинале турнира».

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