"Сток Сити" сделал предложение Бартону

Наставник «Сток Сити» Тони Пьюлиc сделал предложение о переходе в его команду полузащитнику «Ньюкасла» Джои Бартону, сообщает The Daily Mirror.

Напомним, что 28-летний футболист выставлен его нынешним клубом на трансфер и может покинуть команду на правах свободного агента.

По данным издания, Пьюлис встречался с агентом Бартона в среду, 10 августа, и обсуждал условия перехода. Главный тренер «гончаров» надеется успеть подписать контракт с Бартоном да старта первого тура в премьер-лиге.

Предполагается, что «Сток» готов заключить с Бартоном четырёхлетний контракт с зарплатой £ 60 тыс. в неделю.