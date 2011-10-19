Шовковский: "Динамо" не интересуют травмы "Бешикташа"

Голкипер киевского «Динамо» Александр Шовковский поделился ожиданиями от матча третьего тура группового турнира Лиги Европы с турецким «Бешикташем».

«Мы хорошо изучили „Бешикташ“. Насколько изменился „Бешикташ“ после нашей последней встречи в феврале, сказать не могу, игра покажет.

То, что у соперника есть травмированные игроки, мы в курсе, но нас это абсолютно не интересует. План на игру есть, но это останется между нами», — передаёт слова стража ворот вице-чемпионов Украины корреспондент «Чемпионат.com» Анатолий Янголь.