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Павлов: "Ворскле" в Кубке Украины попался самый неудобный соперник из всех

Павлов: "Ворскле" в Кубке Украины попался самый неудобный соперник из всех
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Главный тренер полтавской «Ворсклы» Николай Павлов поделился мыслями о предстоящем матче 1/8 финала Кубка Украины с запорожским «Металлургом».

«Нам попался самый неудобный соперник, который только мог попасться, я считаю. Я вам скажу почему.

Перед „Бенфикой“ мы играли с ними в Кубке Украины в Полтаве. Мы имели полнейшее преимущество, полнейшее. Я такого вообще не помню, чтобы у нас было такое преимущество. И в дополнительное время проиграли, если мне не изменяет память, 2:3.

А в том году играли в Запорожье с ними и тоже проиграли. Это была наихудшая игра за то время, сколько я тут работаю», — передаёт слова рулевого «Ворсклы» официальный сайт «Металлурга».

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Новости. Футбол
  • 3 сентября 2026
  • 07:10