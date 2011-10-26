Павлов: "Ворскле" в Кубке Украины попался самый неудобный соперник из всех

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Николай Павлов поделился мыслями о предстоящем матче 1/8 финала Кубка Украины с запорожским «Металлургом».

«Нам попался самый неудобный соперник, который только мог попасться, я считаю. Я вам скажу почему.

Перед „Бенфикой“ мы играли с ними в Кубке Украины в Полтаве. Мы имели полнейшее преимущество, полнейшее. Я такого вообще не помню, чтобы у нас было такое преимущество. И в дополнительное время проиграли, если мне не изменяет память, 2:3.

А в том году играли в Запорожье с ними и тоже проиграли. Это была наихудшая игра за то время, сколько я тут работаю», — передаёт слова рулевого «Ворсклы» официальный сайт «Металлурга».