Глушаков: не удивлюсь, если Веллитон вдруг поправится к матчу с "Локомотивом"

Полузащитник «Локомотива» Денис Глушаков прокомментировал слова Егора Титова, который считает, что возможное отсутствие в составе железнодорожников Дмитрия Сычёва поможет «Спартаку» в матче 29-го тура чемпионата России.

«Не думаю, что Егор шутил или что-то там ещё. Сычёв прибавил — и соперник это чувствует. И опасается. Кстати, из „Спартака“ тоже сведения поступают: якобы Веллитон травмирован. Но я не удивлюсь, если он вдруг поправится», — цитирует Глушакова Sovsport.ru.