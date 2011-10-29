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Глушаков: не удивлюсь, если Веллитон вдруг поправится к матчу с "Локомотивом"

Глушаков: не удивлюсь, если Веллитон вдруг поправится к матчу с "Локомотивом"
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Локомотива» Денис Глушаков прокомментировал слова Егора Титова, который считает, что возможное отсутствие в составе железнодорожников Дмитрия Сычёва поможет «Спартаку» в матче 29-го тура чемпионата России.

«Не думаю, что Егор шутил или что-то там ещё. Сычёв прибавил — и соперник это чувствует. И опасается. Кстати, из „Спартака“ тоже сведения поступают: якобы Веллитон травмирован. Но я не удивлюсь, если он вдруг поправится», — цитирует Глушакова Sovsport.ru.

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