ЧМ. 2. У шведов проблема. У белорусов — катастрофа

«Чемпионат.ру» — о втором игровом дне ЧМ, в котором финны переломали немцев, а шведы, обнаружив большую проблему в своей защите, нашли ещё и катастрофу в воротах Белоруссии…

Группа А. Белоруссия — Швеция — 5:6

Лучший матч игрового дня по интриге, по интересу, — и проблемы шведам мы, в общем то, предсказывали, но — не такие же. Лучший матч — но не по игре в обороне, которой что шведская, что белорусская команда продемонстрировали просто полное отсутствие.

Белорусов не сломили ни 0:2 в первые тринадцать минут, ни просто провальная игра их голкипера Виталя Коваля — они успели одну шайбу в первом периоде отыграть, а первые четыре минуты второго, вообще, стали сущим кошмаром для «Тре Крунур». И ведь это было не единственное лидерство в счёте сборной Белоруссии — и 4:3, и 5:4, всё было в их пользу, но шведы за счёт класса чашу весов в свою сторону в третьем периоде всё же склонили, но далось им это очень и очень непросто. И не без «помощи» белорусской обороны вообще и вратаря Коваля в частности.

У сборной Швеции в этом матче отметим Патрика Хорнквиста 2(2+0), Никласа Бекстрёма 2(1+1), Нильса Экмана 2(0+2), Роберта Нильссона 2(1+1) и Рикарда Валлина 2(1+1), а у белорусов — Сергея Заделенова 2(1+1), Константина Кольцова 2(0+2) и Виктора Костюченка 2(1+1). В общем, забивали щедро и практически все.

У Швеции, судя по этому матчу, большая проблема с оборонительными порядками — что можно сказать о команде, на что-то претендующей, которая позволяет забрасывать себе пять шайб далеко не самому сильному и классному нападению? Только то, наверное, что претензии этой команды не вполне обоснованны.

У Белоруссии в «оборонке» просто катастрофа, а отказ по «личным причинам» «вратаря республики» Андрея Мезина вкупе с отсуствием Сергея Шабанова сразу начинает казаться едва ли не фатальным — Коваль представляет собой не «стену», а «дыру» — говоря совсем уж жёстко, но по существу.

С точки же зрения турнирной таблицы ничего страшного пока с Белоруссией не произошло. Францию они обязаны обыгрывать даже в полноги. А матч со Швейцарией, который впереди: по такой игре белорусов в защите швейцарцы могут и набросать не меньше шведов. А как рассчитывать на победу, пропуская по пять?

Группа С. Германия — Финляндия — 1:5

Если судить по счёту, то немцы особой борьбы финнам не навязали — 1:5, какие вопросы? А вот если смотреть по игре, то сборная Германии, обещавшая перед стартом ЧМ устроить сюрприз какой-нибудь, такая и есть — может устроить.

Первые свои голы на этом чемпионате мира команды забили только во втором периоде, причём при игре в большинстве — сборная Финляндии сделала это дважды, а сборная Германии — один раз. Перелом же произошёл в начале третьего периода, когда немцы вышли после перерыва сравнивать счёт, а получили гол в свои ворота при игре в большинстве, а следом и ещё один. На этом всё было кончено. Можно сказать, что финнам немного повезло. А дальше для них уже было дело техники.

У сборной Финляндии в этом матче отметим Микко Койву, сделавшего дубль и передачу впридачу, а также Олли Йокинена 2(1+1) и Ханнеса Хювонена 2(1+1), а у сборной Германии — забившего единственный гол команды Флориана Буша.

В следующем туре немцы играют против словаков — и вот это будет очень интересно. А финны против аутсайдеров группы — норвежцев — и должны набросать никак не меньше, чем немцам.

Группа А. Швейцария — Франция — 4:1

Как и ожидалось, ничего противопоставить сопернику французы не смогли, и судьба матча решилась ещё в первом периоде двумя голами швейцарцев в большинстве — даже главная звезда сборной Франции — энхаэловский голкипер Кристобаль Юэ, — настолько помочь, чтобы у неё были шансы, своей команде оказался не в силах.

Дальше швейцарцы спокойно довели игру до победы, и теперь встретятся со сборной Белоруссии в матче за второе место в группе (объективно сборная Швейцарии, скорее всего, свой матч шведам тоже проиграет). Ну а Франция нарвётся на Швецию, против которой у неё ни малейших шансов нет.

В этом же матче можно отметить двух игроков, у швейцарцев — Патрика Бартчи 3(1+2), а у французов — Юэ. И в качестве примечания только — автора первой и единственной пока на ЧМ французской шайбы — Жюльена Десрусье.

Группа С. Словакия — Норвегия — 5:1

Сборная Словакии совершенно закономерно и абсолютно беcпроблемно выиграла у норвежцев — при этом в общем успехе словаков не возникало сомнений ни разу по ходу матча. Свой единствннный, как и у Франции, пока гол на чемпионате Норвегия забила при 0:3, и шайба эта не могла изменить ровным счётом ничего — кроме нуля на табло.

Как итог, 5:1, и ни для кого из соперников ничего, по сути, не изменилось — словакам ещё играть с финнами и немцами (и они будут между собой решат места в группе и очки, с которыми каждый из них выдет в «квалифаинг»), а норвежцы будут ещё два матча огребать полные кошёлки и готовиться к своему «чемпионату» — «плей-офф за невылет».

У сборной Словакии в этом матче отметим Роберта Петровицки 3(1+2), Юрая Колника 2(1+1) и Любомира Вишневски 2(0+2), а у норвежцев, для статистики, автора первого гола команды на чемпионате мира — Матиса Олимба.