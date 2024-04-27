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«Вашингтон» — «Рейнджерс»: хозяева пропустили в большинстве с Овечкиным на льду

В данный момент в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит третий матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречаются команды Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Идёт первый период, счёт 2:1 в пользу «Рейнджерс».

Вторую шайбу «Рейнджерс» забросили в меньшинстве усилиями канадского нападающего Баркли Гудроу. Ему ассистировали Винсент Трочек и Джейкоб Труба. Отметим, что российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин находился на льду в момент пропущенной шайбы.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Рейнджерс» завершили регулярный чемпионат НХЛ на первой строчке турнирной таблицы Восточной конференции с 114 очками. «Вашингтон» расположился на восьмой строчке Востока, в активе команды 91 балл.