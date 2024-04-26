«Его имя у всех на устах». Спортивный директор «Динамо» Сопин оценил подписание Рябкина

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин высказался о подписании первого профессионального контракта с нападающим Иваном Рябкиным.

«Наш клуб всегда стремится к высоким целям и достижениям. Однако, кроме этого, миссия московского «Динамо» — развитие молодых игроков во благо нашего хоккея. Имя Ивана Рябкина у всех на устах. Нападающий прекрасно себя проявил в молодёжке. Теперь же у Ивана новый вызов. Все мы рассчитываем, что он сможет пробиться в первую команду в новом сезоне, однако выданные авансы нужно подтвердить. Впереди у Ивана плодотворное лето. Со своей стороны скажу, что наша задача — создать все условия для того, чтобы игроки не уезжали за океан в раннем возрасте и радовали наших болельщиков в КХЛ», — приводит слова Сопина пресс-служба клуба.

Контракт форварда рассчитан на три сезона.