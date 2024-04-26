Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сергей Мозякин посвятил победу в Кубке Гагарина своим семерым детям

Сергей Мозякин посвятил победу в Кубке Гагарина своим семерым детям
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер «Металлурга» Сергей Мозякин опубликовал пост, в котором заявил, что посвящает победу в Кубке Гагарина — 2024 своей большой семье.

«Победу я посвящаю своей семье: любимой жене и всем моим чудесным детям!

Лена и Серёжа уже оценили вес чемпионского золота!» — написал Мозякин в своём телеграм-канале.

В декабре прошлого года заслуженный хоккеист стал отцом в седьмой раз. У него родился сын Сергей.

Мозякин, а также экс-защитник уральского клуба Ярослав Хабаров стали обладателями Кубка Гагарина и как игроки, и как тренеры. В данный момент оба бывших хоккеиста трудятся в тренерском штабе «Магнитки».

Ранее аналогичное достижение покорилось Виктору Козлову, который в 2011-м стал обладателем Кубка Гагарина как игрок, а в 2016-м сделал это в качестве тренера «Металлурга».

Напомним, в финальной серии турнира магнитогорская команда обыграла «Локомотив» со счётом 4-0.

Материалы по теме
Эксклюзив
Тренер «Металлурга» об MVP плей-офф Набокове: всё через работу, очень трудолюбивый парень
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android