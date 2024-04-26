Московское «Динамо» подписало контракт с рекордсменом МХЛ

Московское «Динамо» заключило первый профессиональный контракт с нападающим Иваном Рябкиным. Об этом сообщила пресс-служба в социальных сетях клуба.

«Ближайшие годы 17-летний форвард будет развиваться в системе бело-голубых. Контракт рассчитан на три сезона», — сказано в заявлении.

В прошедшем, дебютном для себя сезоне Рябкин стал лучшим ассистентом и вторым в списке лучших бомбардиров среди игроков в возрасте до 17 лет в истории Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ), обогнав Никиту Кучерова. В 49 матчах он набрал 64 (25+39) очка при показателе полезности «+34».

Напомним, в марте стало известно, что нападающий принял решение остаться в России в следующем сезоне и заключить с командой первый профессиональный контракт.