Тафгай «Рейнджерс» травмировал ключевого защитника «Вашингтона». Видео
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В данный момент в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит третий матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречаются команды Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Идёт второй период, счёт 2:1 в пользу «Рейнджерс».
НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 3-й матч
27 апреля 2024, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3-й период
1 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Карлсон (Оши, Фехервари) – 05:34 (5x5) 1:1 Крайдер (Зибанеджад, Рослович) – 06:08 (5x5) 1:2 Гудроу (Трочек, Труба) – 08:08 (4x5) 1:3 Трочек (Зибанеджад, Фокс) – 35:22 (5x4)
Форвард «Рейнджерс» Мэтт Ремпе применил силовой приём против защитника «столичных» Тревора ван Римсдайка. Игрок «Вашингтона» получил повреждение и не смог продолжить матч. Ремпе получил двухминутный штраф.
«Рейнджерс» завершили регулярный чемпионат НХЛ на первой строчке турнирной таблицы Восточной конференции с 114 очками. «Вашингтон» расположился на восьмой строчке Востока, в активе команды 91 балл.
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