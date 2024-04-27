Тафгай «Рейнджерс» травмировал ключевого защитника «Вашингтона». Видео

В данный момент в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит третий матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречаются команды Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Идёт второй период, счёт 2:1 в пользу «Рейнджерс».

Форвард «Рейнджерс» Мэтт Ремпе применил силовой приём против защитника «столичных» Тревора ван Римсдайка. Игрок «Вашингтона» получил повреждение и не смог продолжить матч. Ремпе получил двухминутный штраф.

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«Рейнджерс» завершили регулярный чемпионат НХЛ на первой строчке турнирной таблицы Восточной конференции с 114 очками. «Вашингтон» расположился на восьмой строчке Востока, в активе команды 91 балл.