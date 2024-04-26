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Молодёжная сборная России обыграла команду Казахстана, забросив 12 безответных шайб

Молодёжная сборная России обыграла команду Казахстана, забросив 12 безответных шайб
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В Новосибирске на «Сибирь-Арене» завершился матч в рамках турнира «Кубок Будущего», в котором встречались молодёжные сборные России и Казахстана. Со счётом 12:0 победу одержала национальная команда России.

Лига Ставок Кубок Будущего . Кубок Будущего
26 апреля 2024, пятница. 15:30 МСК
Россия U20
Окончен
12 : 0
Казахстан U20
1:0 Ильин (Римашевский, Артамонов) – 00:33 (5x5)     2:0 Соловьёв (Баклашёв, Пестерев) – 01:56 (5x5)     3:0 Пестерев (Кузнецов, Кузьмин) – 15:23 (5x5)     4:0 Михалёв (Васильков) – 22:00 (5x5)     5:0 Великов (Соловьёв, Гуляев) – 22:27 (5x5)     6:0 Малов (Михалёв) – 36:19 (5x5)     7:0 Варюшкин (Кузнецов, Жуков) – 38:46 (5x5)     8:0 Соловьёв (Михалёв, Силаев) – 41:03 (5x4)     9:0 Шараканов (Казаковцев) – 44:30 (5x5)     10:0 Ильин – 53:40 (5x5)     11:0 Васильков (Шараканов, Гуляев) – 54:02 (5x5)     12:0 Артамонов (Ильин) – 56:03 (5x5)    

По одном заброшенной шайбе на счету Алексея Василькова, Максима Великова, Владимира Михалёва, Никиты Артамонова, Магомеда Шараканова, Вячеслава Малова, Егора Варюшкина и Виталия Пестерева. Дубли оформили Егор Соловьёв и Михаил Ильин. Артамонов, Пестерев, Васильков, Соловьёв, Михалёв (дважды), Шараканов и Ильин также отметились голевыми пасами. Другие результативные передачи на счету Егора Римашевского, Никиты Баклашёва, Артемия Кузнецова, Ивана Кузьмина, Михаила Гуляева (дважды), Кирилла Жукова, Антона Силаева и Ивана Казаковцева. Голкипер российской команды Евгений Волохин оформил «сухарь».

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