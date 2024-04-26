Молодёжная сборная России обыграла команду Казахстана, забросив 12 безответных шайб

В Новосибирске на «Сибирь-Арене» завершился матч в рамках турнира «Кубок Будущего», в котором встречались молодёжные сборные России и Казахстана. Со счётом 12:0 победу одержала национальная команда России.

По одном заброшенной шайбе на счету Алексея Василькова, Максима Великова, Владимира Михалёва, Никиты Артамонова, Магомеда Шараканова, Вячеслава Малова, Егора Варюшкина и Виталия Пестерева. Дубли оформили Егор Соловьёв и Михаил Ильин. Артамонов, Пестерев, Васильков, Соловьёв, Михалёв (дважды), Шараканов и Ильин также отметились голевыми пасами. Другие результативные передачи на счету Егора Римашевского, Никиты Баклашёва, Артемия Кузнецова, Ивана Кузьмина, Михаила Гуляева (дважды), Кирилла Жукова, Антона Силаева и Ивана Казаковцева. Голкипер российской команды Евгений Волохин оформил «сухарь».