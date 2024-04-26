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Даниил Вовченко привезёт Кубок Гагарина в Череповец

Даниил Вовченко привезёт Кубок Гагарина в Череповец
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Нападающий «Металлурга» Даниил Вовченко рассказал, что привезёт Кубок Гагарина в Череповец.

«Всем спасибо за поздравления! Скоро Кубок привезём в Череповец и сделаем встречу со всеми желающими» — написал Вовченко в своём телеграм-канале.

Форвард является уроженцем Череповца и воспитанником местной хоккейной школы «Северсталь». С 2012 года, с самого начала профессиональной карьеры, он находился в системе клуба, пока в 2023 году не перешёл в магнитогорскую команду вслед за главным тренером Андреем Разиным. Вместе с «Металлургом» Вовченко выиграл свой первый Кубок Гагарина.

Всего в прошедшем регулярном чемпионате он принял участие в 51 встрече и набрал 20 (10+10) очков при показателе полезности «+2».

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