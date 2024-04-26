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«Витязь» заключил новые контракты с голкиперами Дорожко и Шикиным

Максим Дорожко заключил новый контракт с «Витязем», сообщает пресс-служба подмосковной команды. Соглашение с 25-летним вратарём подмосковного клуба рассчитано на два сезона.

Дорожко – воспитанник хоккейной школы «Витязь» и МХК «Русские Витязи». За три сезона в КХЛ он сыграл 87 матчей, процент отражённых бросков в «Витязе» составляет 92,7%, коэффициент надёжности – 2,49.

Также новый контракт подписал вратарь Дмитрий Шикин. Новое соглашение рассчитано на один сезон. 32-летний Шикин выступает в «Витязе» с сезона-2022/2023. За два сезона в подмосковном клубе голкипер сыграл 67 матчей, его процент отражённых бросков в «Витязе» составляет 91,4%, коэффициент надёжности – 2,84.

Напомним, регулярный Фонбет Чемпионат Континентальной хоккейной лиги «Витязь» завершил на последнем месте в общей таблице лиги, одержав лишь 20 побед в 68 матчах.

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