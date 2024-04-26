«Они с агентом, видимо, хотели швырнуть клуб». Кожевников — о ситуации Федотова и ЦСКА

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил ситуацию голкипера Ивана Федотова и ЦСКА, в результате которой игроку пришлось отслужить один год в армии.

«Надо было идти на эти конфликты? Я не знаю. Надо было отслужить в армии, были возможности – он этого не сделал. Ну кто в этом виноват? Есть много вариантов попасть в милость армии по юридическому статусу. Есть институты, всякие возможности. Можно что-то делать для страны, и люди будут вам благодарны и делать вам поблажки. Он этого не захотел. Они с агентом, видимо, хотели швырнуть клуб», — цитирует Кожевникова «ТИ-Спорт».

Напомним, в августе 2023 года ИИХФ приняла решение дисквалифицировать российского вратаря Ивана Федотова на четыре месяца из-за подписания контракта с ЦСКА. ИИХФ признала соглашение с армейцами недействительным. Контракт Федотова с «Филадельфией Флайерз» оставался в силе. В итоге, несмотря на дисквалификацию, Федотов отыграл сезон-2023/2024 за армейский клуб, после чего отправился в НХЛ.

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