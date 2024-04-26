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Самсонов прокомментировал первую пропущенную шайбу в третьем матче с «Бостоном»

Самсонов прокомментировал первую пропущенную шайбу в третьем матче с «Бостоном»
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Российский голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов после поражения от «Бостон Брюинз» (2:4) в третьем матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) прокомментировал пропущенную шайбу после броска Трента Фредерика.

«Мне, конечно, нужно было остановить шайбу. Возможно, это моя ошибка. Я лучше подготовлюсь. Сегодня я посмотрел видео с Кёртисом (Сэнфордом. — Прим. «Чемпионата»), и мы немного поговорили об этом. Сейчас это в прошлом. Мне нужно подготовиться к следующему матчу», — приводит слова Самсонова журналист Марк Мастерс в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

После этого поражения «Торонто» уступает в серии со счётом 1-2. Следующий, четвёртый матч соперников состоится 28 апреля в 3:00 мск.

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