«Подписывал от всей души. Спорт должен быть без политики». И. Демидов — о письме Тардифу

18-летний нападающий системы СКА Иван Демидов рассказал о письме президенту Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люку Тардифу с требованием допустить юниорские и молодёжные сборные России до турниров с другими странами.

— В феврале вы подписали письмо, обращённое к президенту ИИХФ Люку Тардифу. Читали его?

— Да. От всей души подписывал это. Очень неприятно, что ситуация в мире влияет на спорт. На мой взгляд, спорт должен быть без политики. Обидно, что игроки 2005 года пропустили много важных турниров, которые могли бы выиграть. Обидно за ребят 2006–2007 годов. Мы отправляли письмо в большей степени для них, чтобы их взяли на турниры, — сказал Демидов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.