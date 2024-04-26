Тренер «Металлурга» об MVP плей-офф Набокове: всё через работу, очень трудолюбивый парень

Старший тренер вратарей системы «Металлурга» Борис Тортунов прокомментировал игру голкипера Ильи Набокова в финале Кубка Гагарина — 2024.

— У Ильи как будто не было переходного периода: из МХЛ почти сразу основным в КХЛ...

— А его жизнь заставила быть таким. Взять меня в 19 лет — я приехал в Магнитогорск, и получилось так, что отвоевал место второго-третьего вратаря в команде, а потом так постепенно сожрал конкурентов. И он точно так же, ему сразу пришлось взваливать на себя ответственность. Он выдержал, молодец. Всё через работу, он очень, очень трудолюбивый парень. Сейчас вообще такая тенденция, что не трудолюбивые хоккеисты — как вратари, так и полевые — они максимум в МХЛ один год и заканчивают.

— Как он в таком молодом возрасте смог выдержать почти бесперебойный марафон в плей-офф?

— А тут как раз всё просто: в молодом возрасте у него много физического здоровья, морально он созрел, подготовлен, ему всё это легко даётся, — сказал Тортунов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.