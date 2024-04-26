Тортунов — об игре в команде Лукашенко: раньше он четыре раза в неделю тренировался

Экс-вратарь «Металлурга» Борис Тортунов рассказал, как играл в хоккей с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

— Как у вас появилась возможность сыграть за клуб Александра Лукашенко?

— Я приехал жить в Беларусь, у меня есть друг — Олег Микульчик (бывший защитник «Металлурга» и сборной Беларуси. — Прим. «Чемпионата»). Он после окончания карьеры мне сказал: «Не хочешь попробовать? Давай предложу». Попробовал, поиграл. Это было три года, количество матчей я не считал. В какой-то промежуток времени жена сказала: ты во время карьеры меньше времени хоккею уделял, чем когда находишься там.

— С самим Лукашенко часто контактировали?

— Четыре раза в неделю, 100%, так он тренировался. 15 лет назад он моложе был, сейчас поменьше занимается, — сказал Тортунов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.