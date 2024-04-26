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Илья Любушкин стал отцом в третий раз

Илья Любушкин стал отцом в третий раз
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Российский защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Любушкин стал отцом в третий раз. Супруга хоккеиста Диана родила дочь. Об этом хоккеист сообщил в социальных сетях.

«Папина дочка. Спасибо, любимая, ты самая лучшая!» — написал Любушкин.

Фото: Соцсети Ильи Любушкина

Защитнику пришлось пропустить тренировку накануне четвёртого матча с «Бостоном». В семье игрока уже есть двое сыновей — Матвей и Мирослав. Имя девочки пока не раскрывается.

Любушкин перешёл в «Торонто» из «Анахайм Дакс» по ходу сезона-2023/2024. В текущем чемпионате на его счету 20 матчей за «Лифс», в которых он набрал пять очков (результативные передачи).

Сейчас канадский клуб проигрывает в серии «Бостону» со счётом 2-1. Следующий матч соперники проведут 28 апреля в 3:00 мск.

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