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Стэмкос назвал лучший игровой отрезок «Тампы» в серии с «Флоридой»

Стэмкос назвал лучший игровой отрезок «Тампы» в серии с «Флоридой»
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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос рассказал о первой половине второго периода в третьем матче серии плей-офф НХЛ с «Флоридой Пантерз» (3:5).

«В игре бывают приливы и отливы. Я думаю, что мы провели, пожалуй, лучшие 10 минут в серии. Мы контролировали ход игры. В физическом плане мы были на высоте. Наконец-то мы повели в счёте. Но в плей-офф дорого обходятся даже мелкие ошибки, и в этом разница. Это две команды, которые, по сути, сыграли три матча с разницей в одну шайбу, но «Пантерз» одержали верх. Дело не только в нас. Они делают много хороших вещей. Это очень, очень хорошая хоккейная команда, которая играет в том стиле, который необходим для победы в Кубке Стэнли. В этом нет сомнений. Но мы по-прежнему верим, что сможем выйти на лёд и выиграть следующую игру. Просто нужно сосредоточиться на одной конкретной игре», — приводит слова Стэмкоса журналист Крис Кренн в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, сейчас «Флорида» ведёт в серии со счётом 3-0. В случае ещё одной победы они выйдут в следующий раунд плей-офф.

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