«Круто, когда все тебя ненавидят». Задоров заявил, что готов к хейту фанатов «Нэшвилла»

Российский защитник «Ванкувер Кэнакс» Никита Задоров рассказал, как воспринимает ненависть фанатов противника на выездных играх в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Это отличается от домашних игр, но мне нравится и то, и другое. Это круто, когда все ненавидят тебя, когда ты выходишь на лёд, и фанаты освистывают тебя», — приводит слова Задорова Daily Hive.

«Ванкувер» в первом раунде плей-офф играет с «Нэшвилл Предаторз». В первой игре канадская команда одержала победу со счётом 4:2, а вторая встреча осталась за «Предаторз» — 4:1.

Автором единственной заброшенной шайбы «Кэнакс» во втором матче стал Задоров. Он смог отличиться в плей-офф впервые за четыре года. Последний раз он забивал в сентябре 2020 года, когда в полуфинальной серии Западной конференции Кубка Стэнли он в составе «Колорадо Эвеланш» забил «Даллас Старз» (3-4).

Третий матч между соперниками пройдёт в ночь с 26 на 27 апреля в Нэшвилле.