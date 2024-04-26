Форвард «Вашингтона» Иван Мирошниченко дебютирует в плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Иван Мирошниченко дебютирует в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в третьем матче серии первого раунда с «Нью-Йорк Рейнджерс». Он заменит Николя Обе-Кюбеля.

«Я почувствовал, что он действительно хорошо вписался в своё звено, и это то, что мы искали (Мирошниченко тренируется с Ником Даудом и Беком Маленстином. — Прим. «Чемпионата»). Он не обязан спасать мир, ему необязательно выходить и быть лучшим игроком на льду или делать что-то впечатляющее. Нам просто нужны энергия, конкурентоспособность и то, что он сможет обеспечить нам стабильную игру», — приводит слова Карбери The Hockey News.

Также, наставник «столичных» рассказал, что состояние травмированных защитников Ника Джнесена и Расмуса Сандина улучшается, но решение об их участие в матче будет принято позже.

Третий матч серии «Рейнджерс» — «Вашингтон» состоится 27 апреля в 2:00 мск. Сейчас счёт в серии 2-0 в пользу «синерубашечников».