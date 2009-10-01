Гостевой день без Сергея Фёдорова

"Чемпионат.ру" - об отсутствии Сергея Федорова, "высохшей" "Кузне", третьем подряд поражении "Спартака", а так же о том, что гости выиграли шесть матчей из девяти.

«Чемпионат.ру» — об отсутствии Сергея Федорова, «высохшей» «Кузне», третьем подряд поражении «Спартака», а так же о том, что гости выиграли шесть матчей из девяти.

Приятно жить в XXI веке! Тут тебе и прямые телевизионные трансляции с другого конца света, и коммуникационные возможности, которые раньше не снились.

Вот, скажем, в начале 90-х вышли мы на свежепостроенном и испытанном военном корабле из Калининграда к месту постоянной приписки во Владивосток – и никто о нас ничего не знал. В штабе Балтийского флота справок не давали – оттуда мы ушли: баба с возу – кобыле легче. В штабе Тихоокеанского флота справок не давали тоже – туда мы ещё не пришли, и многие должностные лица даже не ведали о нашем существовании. Говорят, что знали где-то в Москве, куда мы ежедневно отправляли секретные депеши о том, что живы и плывем. А что касается офицерских семей, то они о нашем положении дел могли лишь догадываться, получая раз в месяц в военкомате зарплату по денежным аттестатам своих мужей.

А сейчас как? Вот, положим, начинается трансляция из Хабаровска. Объявляют составы и вдруг – мама дорогая! У «Магнитки» нет Сергея Фёдорова! Что делать?

Спокойно дожидаюсь первого перерыва, беру телефон и набираю магнитогорскому пресс-атташе Алексею Мишукову. Вы спросите: почему дожидаюсь перерыва? Да потому что во время игры Алексей выполняет обязанности клубного видеооператора, и отрывать его от творческой работы «а-ля Ингмар Бергман» не рекомендуется. Зато в любое другое время, включая за полночь непотребное, он безотказен, как автомат Калашникова.

И задавать ему вопросы не пришлось. Поскольку и так было понятно, какого рожна в это время могут позвонить пишущие коллеги из Москвы. И ему оставалось только отрапортовать в трубку: «Ничего страшного. В предыдущем матче с „Кузней“ ушиб ногу. Тогда в горячке не заметил, после игры захромал, и врачи решили не рисковать. Катается с командой, вполне возможно будет играть в следующем матче – в Новосибирске». Коротко, ясно и доходчиво.

Так и начался у нас 22-й игровой день регулярного чемпионата – в Хабаровске, но без Фёдорова. Между прочим, рекордный по количеству матчей день в нынешнем сезоне.

«Амур» – «Металлург» Мг – 2:5

Нетрудно догадаться о двойственности чувств дальневосточных болельщиков. С одной стороны, соперник их «Амура» потерял главную ударную единицу – и это хорошо. С другой – часто ли на льду «Платинум-Арены» играют хоккеисты калибра Сергея Фёдорова? Вот и не знали хабаровчане, то ли им радоваться, то ли огорчаться.

А между прочим, без Фёдорова-старшего игра «Магнитки» не изменилась ни на йоту. Та же основательность, то же спокойствие. Разве что пропустили уральцы немного больше, чем обычно, – так ведь не дома же играли. Ну а мы отметим голевой дубль Николая Пронина, ассистентский хет-трик Алексея Кайгородова, а так же гол и пас Владислава Бульина.

«Металлург» Нк – «Трактор» – 0:3

Основная разница между хозяевами и гостями оказалась в том, что у «Трактора» в нужное время и в нужном месте нашлось ударное, «забойное» звено. А у «металлургов» такового не оказалось. В результате чего гости трижды поразили хозяйские ворота, причём все три раза это сделали одни и те же люди – только в разных вариациях: Скачков – Бойченко или Бойченко – Скачков. Каждый из этих кузнецких укротителей набрал в свой личный актив по три результативных очка.

А «Металлург» не просто потерпел второе домашнее поражение кряду, но и вновь не сумел распечатать чужие ворота. А это уже – звоночек.

Какие-то «плюшевые» нападающие у «Кузни»…

«Сибирь» – «Автомобилист» – 1:3

Поздравим всех екатеринбургских болельщиков, весь «Автомобилист» в целом и пана Сикору в частности с первой «чистой» победой в Континентальной лиге. Да еще с победой выездной, да вдобавок и волевой!

А ведь поначалу все складывалось для уральцев привычно плохо. В первом периоде при судье с поднятой рукой и шести полевых соперниках «Автомобилист» пропустил. Но, как и в новокузнецком матче, у уральцев тоже нашлись свои лидеры, которые взяли на себя инициативу и вытащили такой нелёгкий поединок.

Ну а перед первым екатеринбургским «хет-трико-носителем» Николаем Бушуевым мы и вовсе снимаем шляпу. Что тут скажешь? Молодцы!

«Лада» – ЦСКА – 2:4

Как известно, Соединённые Штаты Америки – это такой котел, в котором перемалываются и перевариваются все нации и народности. Именно там можно запросто встретить типичнейшего китайца, но при этом облаченного в церковные одежды, говорящего по-старославянски и бодро отзывающегося на имя Отец Никодим. Или, скажем, Захара Пилипчука, не ведающего ридну мову, но с честью несущего на себе все признаки центрально-африканского происхождения. В нашем контексте поблагодарить Соединённые Штаты следует хотя бы за то, что у них в хоккей начинают играть даже греки. Причем делать это должны не мы, а армейские болельщики. Поскольку именно американец греческого происхождения Николас Димитракос, по сути, решил исход матча в пользу гостей. Забросив последовательно две шайбы голкиперу сборной России Василию Кошечкину.

В оставшееся время команды обменялись шайбами, вот и получилось, что Димитракос – главный герой. А в помощниках у него оказались Пётр Счастливый и Денис Куляш, сделавшие по две голевые передачи на душу населения.

«Нефтехимик» – «Витязь» – 6:2

Когда у «витязей» игра не складывается, в ход идут «неигровые аргументы» в виде пудовых кулачищ Дарси Веро или Криса Саймона. Судя по всему, дела у гостей не заладились с самого начала, поскольку Веро получил свой матч-штраф уже на третьей минуте первого периода.

Примета оправдалась: к первому перерыву хозяева отличились дважды, тогда как у чеховцев всё валилось из рук. А во втором периоде «Витязь» и вовсе рассыпался, как карточный домик, безответно пропустив ещё четыре шайбы.

В заключительной 20-минутке играла только совесть гостей, которая не позволяла им уехать из Нижнекамска с таким позорным счётом. Две шайбы чеховцы отыграли, а хозяева этому совсем и не расстроились.

У «Нефтехимика» жёг не по-детски Никлас Перссон — 3(1+2). Не сильно отстал от него Максим Якуценя — 2(1+1).

«Ак Барс» – «Торпедо» – 3:1

Удивительно, но в гостях у чемпионов нижегородские торпедовцы чувствовали себя совсем не гостями. Если суммировать опасные ситуации первого периода, то их у хозяйских ворот было куда больше, нежели у гостевых. И немудрено: оборона «барсов» сплошь и рядом дозволяла себе такие вольности, которых не позволила бы в плей-офф даже под дулом пистолета.

Видимо, на эту тему и беседовал в первом перерыве со своими подопечными Зинэтула Билялетдинов, после которого на льду «Татнефть-Арены» был уже совсем другой «Ак Барс». До поры до времени гости успешно сдерживали даже первую хозяйскую тройку. А когда отличилась не первая – быстренько организовали достойный ответ.

И всё-таки упорных и упрямых нижегородцев «барсы» дожали. Никуда с прошлого сезона у действующих чемпионов не пропало вот такое умение при почти равной игре додавливать соперника до нужного результата. Морозов сотоварищи реализовали численное преимущество, а финская сладкая парочка Песонен – Капанен окончательно объявила чемпионское преимущество.

«Ак Барс» всё больше походит на себя прошлогоднего, а «Торпедо» может себя укорять разве что за низкую реализацию голевых моментов.

«Локомотив» – «Барыс» – 5:3

Началось всё, как снег на голову. Полминуты – и шайба уже в хозяйских воротах. Ещё две минуты – и счёт уже равный. После этого команды взяли голевой тайм-аут до второго периода, в котором назабивались всласть. Вот только равенства при этом не было: на две шайбы «Барыса» ярославцы ответили тремя своими.

Наконец-то у «Локомотива» не случилось паники в конце матча. Даже более того: последнее слово хозяева оставили за собой, в результате чего и победили достаточно уверенно.

А нам остаётся только отметить в составе гостей «дублёра» Максима Спиридонова и «дубль-ассистента» Дэвида Немировски. Что касается хозяев, то у них гол и пас в свой актив записал Андрей Кирюхин, а Алексей Михнов и Геннадий Чурилов заработали по две результативных передачи.

ХК МВД – «Салават Юлаев» – 2:4

Основные события развернулись во втором периоде. До которого хозяева очень хотели, но не могли. А гости, такое ощущение, могли, но не очень хотели. Видя молчание своих форвардов, за дело, засучив рукава, взялись уфимские защитники, организовавшие силами Дмитрия Калинина и Ильи Горохова две шайбы в хозяйские ворота.

Уже в «раздевалку», в самом конце второго периода, «милиционерам» удалось одну шайбу отыграть, после чего напряжение в игре сразу же возросло. Но сыграло это на руку команде Вячеслава Быкова. Сперва Сергей Зиновьев хоть как-то подправил реноме уфимских форвардов, но тут же Виталий Прошкин ещё раз доказал, что нет лучше нападающих, чем защитники.

Последнее слово всё-таки осталось за хозяевами. Они сумели свести разницу в счёте до вполне приличной. Но – не более.

«Спартак» – «Авангард» – 1:2

Если исходить из счета, то выдающимся этот матч назвать нельзя. Зато следует назвать выдающейся игру обоих вратарей. Моментов, причём чрезвычайно опасных, обе команды насоздавали вдоволь, а вот их массовой реализации помешали Карри Рамо и Евгений Конобрий. За что совершенно справедливо и были признаны лучшими игроками матча.

Нельзя оставить без внимания и такой факт. Яромир «омское всё» Ягр вышел на игру травмированным. Причём спартаковцы знали об этом. Более того, чех провёл на площадке почти половину игрового времени своей команды. Но ни разу, ни в одном эпизоде красно-белые не позволили себе грубой игры против лидера омичей. О чём после игры не преминул заметить главный тренер «ястребов» Игорь Никитин. А ведь с другими здоровыми гостями хозяева не церемонились. Жаль, что такое джентльменство на льду не было вознаграждено результатом. «Авангард» выиграл, в чём-то по делу, в чём-то – не совсем.

А «Спартак», между прочим, потерпел третье поражение кряду. Тут бы в пору и в набат ударить – так ведь и сильно ругать красно-белых вроде бы не за что.