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«Вашингтон» потерял из-за травм четверых защитников, двоих из них — в серии с «Рейнджерс»

«Вашингтон» потерял из-за травм четверых защитников, двоих из них — в серии с «Рейнджерс»
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В эти минуты в столице США Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит третий матч серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречаются «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 3-й матч
27 апреля 2024, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3-й период
1 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Карлсон (Оши, Фехервари) – 05:34 (5x5)     1:1 Крайдер (Зибанеджад, Рослович) – 06:08 (5x5)     1:2 Гудроу (Трочек, Труба) – 08:08 (4x5)     1:3 Трочек (Зибанеджад, Фокс) – 35:22 (5x4)    

Во втором периоде при счёте 2:1 в пользу «Рейнджерс» нападающий гостей Мэтт Ремпе применил силовой приём против защитника «столичных» Тревора ван Римсдайка, который получил повреждение и не смог продолжить матч.

Ван Римсдайк стал четвёртым травмированным защитником в составе «Вашингтона», при этом два из них получили травмы по ходу серии с «Рейнджерс». Ранее Венсан Иорио получил травму в первом матче серии, проведя на льду минуту и 50 секунд, Ник Дженсен выбыл из строя за два матча до финиша регулярного сезона, Расмус Сандин — за пять матчей.

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