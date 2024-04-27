«Вашингтон» потерял из-за травм четверых защитников, двоих из них — в серии с «Рейнджерс»

В эти минуты в столице США Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит третий матч серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречаются «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

Во втором периоде при счёте 2:1 в пользу «Рейнджерс» нападающий гостей Мэтт Ремпе применил силовой приём против защитника «столичных» Тревора ван Римсдайка, который получил повреждение и не смог продолжить матч.

Ван Римсдайк стал четвёртым травмированным защитником в составе «Вашингтона», при этом два из них получили травмы по ходу серии с «Рейнджерс». Ранее Венсан Иорио получил травму в первом матче серии, проведя на льду минуту и 50 секунд, Ник Дженсен выбыл из строя за два матча до финиша регулярного сезона, Расмус Сандин — за пять матчей.