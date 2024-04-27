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«Рейнджерс» установили уникальное клубное достижение в плей-офф в XXI веке

«Рейнджерс» установили уникальное клубное достижение в плей-офф в XXI веке
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В эти минуты в столице США Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит третий матч серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречаются «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 3-й матч
27 апреля 2024, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3-й период
1 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Карлсон (Оши, Фехервари) – 05:34 (5x5)     1:1 Крайдер (Зибанеджад, Рослович) – 06:08 (5x5)     1:2 Гудроу (Трочек, Труба) – 08:08 (4x5)     1:3 Трочек (Зибанеджад, Фокс) – 35:22 (5x4)    

На девятой минуте первого периода нападающий гостей Баркли Гудроу при счёте 1:1 забросил шайбу в меньшинстве и вывел «Рейнджерс» вперёд. До этого во втором матче серии (4:3 в пользу «Рейнджерс») нью-йоркцы также забросили в меньшинстве — на 37-й минуте защитник Андре Миллер установил счёт 4:2 в пользу своей команды.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 2-й матч
24 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Макмайкл – 05:09 (5x5)     1:1 Трочек (Густафссон) – 07:56 (5x5)     2:1 Зибанеджад (Трочек, Лафреньер) – 14:28 (5x4)     2:2 Строум (Уилсон, Пасиоретти) – 24:14 (5x4)     3:2 Рослович (Густафссон, Лафреньер) – 32:26 (5x4)     4:2 Миллер (Зибанеджад, Крайдер) – 36:52 (4x5)     4:3 Уилсон (Лапьер, Карлсон) – 51:45 (5x4)    

Это первый случай в XXI веке, когда «Рейнджерс» забили в меньшинстве в двух матчах плей-офф подряд. Ранее им трижды удавалось это сделать в XX веке — в 1979 году клуб из «Нью-Йорка» провёл серию из четырёх матчей с голами в меньшинстве, в 1990 году — серию из трёх матчей, в 1940 году — из двух матчей.

Плей-офф НХЛ. Календарь
Плей-офф НХЛ. Турнирная сетка
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