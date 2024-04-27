«Рейнджерс» установили уникальное клубное достижение в плей-офф в XXI веке

В эти минуты в столице США Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит третий матч серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречаются «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс».
На девятой минуте первого периода нападающий гостей Баркли Гудроу при счёте 1:1 забросил шайбу в меньшинстве и вывел «Рейнджерс» вперёд. До этого во втором матче серии (4:3 в пользу «Рейнджерс») нью-йоркцы также забросили в меньшинстве — на 37-й минуте защитник Андре Миллер установил счёт 4:2 в пользу своей команды.
Это первый случай в XXI веке, когда «Рейнджерс» забили в меньшинстве в двух матчах плей-офф подряд. Ранее им трижды удавалось это сделать в XX веке — в 1979 году клуб из «Нью-Йорка» провёл серию из четырёх матчей с голами в меньшинстве, в 1990 году — серию из трёх матчей, в 1940 году — из двух матчей.
- 27 апреля 2024
-
04:30
-
04:15
-
03:54
-
03:49
-
03:28
-
03:16
-
02:49
-
02:32
-
01:00
-
00:08
- 26 апреля 2024
-
23:56
-
23:44
-
23:19
-
23:15
-
22:30
-
22:15
-
21:55
-
21:30
-
21:08
-
20:40
-
20:07
-
19:30
-
19:13
-
18:50
-
18:21
-
18:00
-
17:45
-
17:35
-
17:15
-
17:02
-
16:47
-
16:21
-
15:50
-
15:40
-
15:23