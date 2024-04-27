«Рейнджерс» установили уникальное клубное достижение в плей-офф в XXI веке

В эти минуты в столице США Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит третий матч серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречаются «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

На девятой минуте первого периода нападающий гостей Баркли Гудроу при счёте 1:1 забросил шайбу в меньшинстве и вывел «Рейнджерс» вперёд. До этого во втором матче серии (4:3 в пользу «Рейнджерс») нью-йоркцы также забросили в меньшинстве — на 37-й минуте защитник Андре Миллер установил счёт 4:2 в пользу своей команды.

Это первый случай в XXI веке, когда «Рейнджерс» забили в меньшинстве в двух матчах плей-офф подряд. Ранее им трижды удавалось это сделать в XX веке — в 1979 году клуб из «Нью-Йорка» провёл серию из четырёх матчей с голами в меньшинстве, в 1990 году — серию из трёх матчей, в 1940 году — из двух матчей.