Тафгай «Рейнджерс» уклонился от вызова на бой со стороны нападающего «Вашингтона» Уилсона

В эти минуты в столице США Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит третий матч серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречаются «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

В первом периоде нападающий «Рейнджерс» Мэтт Ремпе применил силовой приём против защитника «Кэпиталз» Тревора ван Римсдайка, который получил повреждение и не смог продолжить матч. После этого форвард «Вашингтона» Том Уилсон попытался вызвать Ремпе на кулачный бой, но тот уклонился от поединка…

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Ван Римсдайк стал четвёртым ключевым защитником в лазарете «столичных», при этом двое из них получили травмы непосредственно в ходе серии плей-офф с «Нью-Йорк Рейнджерс».