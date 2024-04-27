Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тафгай «Рейнджерс» уклонился от вызова на бой со стороны нападающего «Вашингтона» Уилсона

Тафгай «Рейнджерс» уклонился от вызова на бой со стороны нападающего «Вашингтона» Уилсона
Комментарии

В эти минуты в столице США Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит третий матч серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречаются «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 3-й матч
27 апреля 2024, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Карлсон (Оши, Фехервари) – 05:34 (5x5)     1:1 Крайдер (Зибанеджад, Рослович) – 06:08 (5x5)     1:2 Гудроу (Трочек, Труба) – 08:08 (4x5)     1:3 Трочек (Зибанеджад, Фокс) – 35:22 (5x4)    

В первом периоде нападающий «Рейнджерс» Мэтт Ремпе применил силовой приём против защитника «Кэпиталз» Тревора ван Римсдайка, который получил повреждение и не смог продолжить матч. После этого форвард «Вашингтона» Том Уилсон попытался вызвать Ремпе на кулачный бой, но тот уклонился от поединка…

ВИДЕО

Ван Римсдайк стал четвёртым ключевым защитником в лазарете «столичных», при этом двое из них получили травмы непосредственно в ходе серии плей-офф с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Материалы по теме
«Вашингтон» потерял из-за травм четверых защитников, двоих из них — в серии с «Рейнджерс»
Плей-офф НХЛ. Календарь
Плей-офф НХЛ. Турнирная сетка
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android