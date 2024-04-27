Шестёркин совершил суперсейв после броска форварда «Вашингтона» в упор

В данный момент в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит третий матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречаются команды Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Идёт второй период, счёт 3:1 в пользу «Рейнджерс».

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин совершил эффектный сейв и отразил бросок в упор нападающего «столичных» Макса Пасиоретти с пятака.

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Отметим, что счёт в серии 2-0 в пользу «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Рейнджерс» завершили регулярный чемпионат НХЛ на первой строчке турнирной таблицы Восточной конференции с 114 очками. «Вашингтон» расположился на восьмой строчке Востока, в активе команды 91 балл.