У Радулова родился сын, а судьи помешали ХК «Сочи»

У Радулова в семье пополнение, в СКА теперь всё строится на позитиве, а молодёжная сборная уступила команде WHL во второй игре Суперсерии.

Пополнение в семействе у Александра Радулова

В среду, 11 ноября, случилось долгожданное событие: у Александра Радулова родился сын. С известной гимнасткой, серебряным призёром Олимпиады-2012 Дарьей Дмитриевой Радулов долгое время встречался. В августе этого года Александр и Дарья поженились, а теперь в их семье случилось прибавление. Радулов-младший оказался настоящим богатырём: 4500 граммов, 57 сантиметров!

Чтобы побыть с женой в последние дни перед родами, Радулов отпросился из сборной России. Форвард ЦСКА попросил руководство национальной команды отпустить его, и тренеры с пониманием отнеслись к ситуации. Сборная без Александра заняла на финском этапе Евротура третье место.

О появлении сына Радулов узнал, находясь в поездке. Столичные «армейцы» отправились на выезд, и СМС с радостной новостью застало Александра уже в Ярославле. Завтра Радулов сыграет против «Локомотива», после чего сразу вылетит в

В среду, 11 ноября, случилось долгожданное событие: у Александра Радулова родился сын. Радулов-младший оказался настоящим богатырём: 4500 граммов, 57 сантиметров!

Москву.

«Чемпионат» поздравляет Александра и Дарью с этим счастливым событием!

Судьи ошибочно засчитали гол в ворота ХК «Сочи»

Департамент судейства КХЛ рассмотрел эпизод матча между ХК «Сочи» и ЦСКА (2:4), связанный со взятием ворот на 49-й минуте нападающим гостей Яном Муршаком (после этого счёт стал 2:2). Гол был зафиксирован неправильно. Муршак разворачивается и телом направляет шайбу в ворота. К принимавшим решение по этому эпизоду арбитрам (главному судье матча, а также видеогол-судьям на арене и в офисе лиги) будут применены дисциплинарные санкции, сообщает официальный сайт КХЛ.

Российская «молодёжка» вновь проиграла сборной WHL

В эти дни за океаном проходит ежегодная Суперсерия молодёжной сборной России со сверстниками из Канады. Первый матч, проходивший два дня назад, подопечные Валерия Брагина разгромно проиграли – 3:7. А сегодня, во второй игре, дела были уже не так плохи. Россияне вели по ходу встречи, однако удержать минимальное преимущество всё же не сумели и уступили в итоге 2:4.

Брагин после этой встречи отметил положительные изменения в игре сборной: «Я же не просто так после первой игры говорил, что нам надо действовать правильнее в тактическом плане. Сегодня получалось гораздо лучше. Рассчитываю на то, что будем прибавлять дальше, несмотря на тяжелейший график: завтра весь день в дороге, а потом игра с самым сильным соперником – лигой

Прошлый сентябрь и октябрь Сорокин играл хорошо, а потом угодил в яму. Весь ноябрь мы вместе с психологом пытались Илью реанимировать.

Онтарио».

О костяке юниорской сборной на чемпионат мира и адаптации её в МХЛ

Главный тренер юниорской сборной России U18 и президент Центра подготовки юношеских сборных России по хоккею с шайбой имени В.В. Тихонова Виталий Прохоров рассказал о первых месяцах выступления команды в чемпионате МХЛ, жизни игроков в Новогорске и подготовке к юниорскому чемпионату мира.

«Надо понимать, что в центр пришли лучшие игроки своих команд 1998 года рождения. Они считали себя лидерами в клубах, а здесь их собрали всех вместе. У кого-то перестало получаться. Соответственно начало вступать такое понятие, как заниженная самооценка, недовольство текущим положением. Вроде бы есть коллектив, а по сути, его и нет. Нашей задачей было сплотить ребят. Из-за многих этих адаптационных проблем мы не лучшим образом стартовали, хотя задача занять первое место не стояла. Поняли, что предстоит огромная работа как с ребятами в отдельности, так и с игровыми сочетаниями, пятёрками».

Также Прохоров отметил, что уже определил 10 железных кандидатов в команду на чемпионат мира U18.

«Хотелось бы отметить Германа Рубцова. С ним понятно, человек попал в молодёжную сборную, да и его статистические показатели говорят о многом. Помимо Рубцова у нас есть четыре защитника и ещё пять нападающих, которые должны составить костяк. Фамилий пока называть не буду».

«В своё время Сорокин сильно копировал Бобровского»

Первый тренер Ильи Сорокина Николай Мишин в эксклюзивном интервью «Чемпионату» рассказал о прогрессе молодого вратаря ЦСКА, работе с Юхой Метсолой в «Амуре», психологии Ивана Налимова и смене поколений в отечественной вратарской школе.

«Очень тяжело быть основным голкипером команды

Назаров требовал от нас одно, Зубов требует другое. Сейчас всё в СКА строится на позитиве. Команда оживилась. Видно, что ребята хотят играть за тренера.»

мастеров в 18 лет. Не каждому это дано. Я считаю, это правильно, что Сорокин работал с психологом. Мы не успели заложить фундамент, а без него невозможно ровно пройти весь чемпионат. Прошлый сентябрь и октябрь он играл хорошо, а потом угодил в яму. Весь ноябрь мы вместе с психологом пытались Илью реанимировать. Герман Титов входил в положение, по возможности предоставляя ему отдых».

Помимо этого Мишин выразил мнение, что раньше Сорокин копировал Сергея Бобровского.

«Сорокин похож на Бобровского. В своё время он его сильно копировал, но сейчас постепенно отходит от этого. Это приятно, когда перед глазами такой пример. Но я не уставал повторять Илье, что Бобровский – это Бобровский, а Сорокин – это Сорокин».

«С Зубовым СКА оживился, теперь все бьются за тренера»

Во вторник, 10 ноября, СКА впервые в сезоне обыграл московское «Динамо». После окончания матча мы пообщались с защитником «армейцев» Егором Яковлевым – об итогах Кубка Карьяла, системе игры Олега Знарка, нынешних успехах «Локомотива», а также о тех переменах, которые произошли в СКА с приходом на пост главного тренера Сергея Зубова.

«В последнее время много тренеров меняется при мне. И в Ярославле было много перемен, и здесь, в Петербурге. Такая у нас жизнь. У каждого тренера свои требования. Вот перестраиваемся. Назаров требовал от нас одно, Зубов требует другое.

Сейчас всё в СКА строится на позитиве. Команда оживилась. Видно, что ребята хотят играть за тренера и бьются за тренера».

Очередная тренерская отставка в ВХЛ

В среду, 11 ноября, было объявлено о прекращении сотрудничества нижнетагильского «Спутника» с Владимиром Голубовичем. Голубович ранее работал в Суперлиге, КХЛ, чемпионате Латвии, чемпионате Беларуси. «Спутник» этот специалист возглавлял с начала прошлого сезона. В минувшем чемпионате тагильчане стали 13-ми по итогам «регулярки» и уступили в первом раунде плей-офф «Молоту-Прикамье». На данный момент «Спутник» занимает 22-е место в турнирной таблице при 8 победах в 19 матчах. Исполняющим обязанности главного тренера тагильского клуба стал Марат Валиуллин, в недавнем прошлом форвард «Ариады». В последнее время Валиуллин работал в «Спутнике» менеджером по селекции.